Виносили обладнання з пошкодженого снарядом магазину: патрульні затримали мародерів

Патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно проникнули до магазину з метою крадіжки, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Сьогодні вдень на вулиці Леся Сердюка охоронці порядку помітили трьох підозрілих чоловіків. Вони демонтували та виносили обладнання зі зруйнованого в результаті обстрілів магазину.

Патрульні звернулись до них для перевірки. Під час розмови з’ясувалося, що чоловіки самовільно проникнули до приміщення аби заволодіти обладнанням.

Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости