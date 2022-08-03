03.08.2022 21:27
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Виносили обладнання з пошкодженого снарядом магазину: патрульні затримали мародерів
Патрульні затримали чоловіків, які, ймовірно, незаконно проникнули до магазину з метою крадіжки, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.
Сьогодні вдень на вулиці Леся Сердюка охоронці порядку помітили трьох підозрілих чоловіків. Вони демонтували та виносили обладнання зі зруйнованого в результаті обстрілів магазину.
Патрульні звернулись до них для перевірки. Під час розмови з’ясувалося, що чоловіки самовільно проникнули до приміщення аби заволодіти обладнанням.
Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.