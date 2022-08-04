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Заочно судитимуть експоліцейську з Куп’янська, яка перейшла на бік країни-агресора
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліцейської за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня правоохорониця у лютому 2022 року свідомо перейшла на бік ворога та погодилась на співпрацю з окупантами у Куп’янську.
Аби догодити російським кураторам, жінка допомагала окупантам у пересуванні містом та забезпечувала їх усім необхідним.
Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Полтави.
Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.