Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 74

Заочно судитимуть експоліцейську з Куп’янська, яка перейшла на бік країни-агресора

Заочно судитимуть експоліцейську з Куп’янська, яка перейшла на бік країни-агресора

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліцейської за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня правоохорониця у лютому 2022 року свідомо перейшла на бік ворога та погодилась на співпрацю з окупантами у Куп’янську.

Аби догодити російським кураторам, жінка допомагала окупантам у пересуванні містом та забезпечувала їх усім необхідним.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 