Заочно судитимуть експоліцейську з Куп’янська, яка перейшла на бік країни-агресора

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліцейської за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня правоохорониця у лютому 2022 року свідомо перейшла на бік ворога та погодилась на співпрацю з окупантами у Куп’янську.

Аби догодити російським кураторам, жінка допомагала окупантам у пересуванні містом та забезпечувала їх усім необхідним.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Агентство Телевидения Новости