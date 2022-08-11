Окупанти завдали ракетних ударів з повітря по селищам Ртищівка та Старий Салтів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 серпня. 169 доба війни.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримувати дії наземного угруповання військ, виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки, а авіаудар – неподалік Залиману.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости