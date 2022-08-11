Окупанти обстріляли центр Харкова ракетами С-300

Багатометрова вирва на подвір’ї житлового будинку в центрі міста, вибиті вікна та пошкоджені автівки – наслідки чергового влучного пострілу окупантів з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Тут потрощені вікна, зруйнована офісна будівля, на місці відпрацювали криміналісти та слідчо-оперативна група. За попередніми вибухотехніків, сюди потрапив снаряд С-300, речові докази це підтверджують. Обстріли велися з боку Бєлгорода.

За попередньою інформацією, відразу після вибуху медична допомога нікому не знадобилася. На першому поверсі знаходиться салон краси – власники вже на місці, оцінюють збитки.

Артем

Никто не пострадал, но салон пострадал. Никого военных здесь не было, обычный салон красоты.

Наталя

Окна и двери межкомнатные, стены гипсокартон. Двери межкомнатные повырывало. Кроме того, что негде жить – теперь негде и работать.

Мешканці будинку прибирають уламки скла та цегли.

Андрій

Повезло, что спал в другой комнате, я фартовый.

Валентина

Громко, очень громко. Давно уже стало громко. Мы говорили – это далеко, а в этот раз оказалось близко. 3 дня назад где-то в соседнем дворе было. Мы под кроватью спим. Кровать высокая, кованая, коробками закрыто там.

Власник Нісану поки що не розуміє, чи можна буде відремонтувати його автівку та скільки це коштуватиме.

Анатолій Тимченко

Очень повреждено – стойки сдвинуты, двери не закрываются нормально, значит подались. А подлежит или не подлежит ремонту – посмотрят страховики.

В квартирі пенсіонера також вибило вікна – рама впала прямо на ліжко.

Анатолій Тимченко

Рама упала. У нас в спальне кровать возле окна. И вся рама упала на жену.

Подружжя нещодавно повернулося до Харкова. Морально були готові до такого розвитку подій.

Тамара Тимченко

Меня дочка сразу предупредила – поставь тут чемодан. Если попадет – то осколки не на лицо будут. Так и получилось. Чемодан задержал, шторы были закрыты. А эти стекла попали на ноги, а ноги были под одеялом – обошлось.

Зібрані на місці уламки ракети направлені на експертизу, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).





Агентство Телевидения Новости