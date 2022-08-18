На Харківщині окупанти розгорнули додаткові комплекси радіоелектронної боротьби

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 серпня. 176 доба війни.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.

На Словʼянському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости