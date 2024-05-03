Армія рф може готувати наступ на Харківську та Сумську області – ГУР

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький припускає, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Про це він у четвер, 2 травня, сказав у інтерв’ю The Economist, повідомляє Кореспондент.

Скібіцький зауважив, що росія має загалом 514 000 сухопутних військ, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000, наведену минулого місяця головнокомандувачем НАТО генералом Крістофером Каволі.

За словами заступника очільника ГУР, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але окупанти мають намір збільшити його до 50 000-70 000 військових.

Окупанти також «генерують дивізію резервів» (тобто від 15 000 до 20 000 осіб) у центральній частині росії, яку вона може додати до основних військ.

В той самий час, Скібіцький підкреслив, що цього недостатньо аби захопити великі міста.

«Швидка операція для входу та виходу – можливо. Але операція по взяттю Харкова чи навіть міста Суми – це іншого порядку, росіяни це знають. І ми це знаємо», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости