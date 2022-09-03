Автомат Калашникова, пістолети та гранати: на Харківщині затримано двох чоловіків за незаконне зберігання зброї

У зловмисників виявлені бойова зброя та боєприпаси. Санкціоновані обшуки проводили працівники Лозівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ в Харківській області.

31 серпня під час обшуку за місцем мешкання 42-річного чоловіка та в його автомобілі вилучено 2 пістолета Макарова та 47 набоїв.

На підставі ухвали слідчого судді 1 вересня проведено обшук за місцем реєстрації 25-річного зловмисника. У нього вилучено автомат Калашникова, корпус гранати РГД-5, запал до неї, 180 набоїв. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Щодо 42-річного чоловіка суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

25-річному чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости