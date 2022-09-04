Двоє цивільних отримали поранення під час обстрілу Новобаварського району

4 вересня близько 18:20 російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу у Новобаварському районі Харкова, повідомляє пресслужба прокуратури Харківіскьї області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. У сусідній багатоповерхівці вибито вікна. Отримали поранення чоловік та жінка.

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости