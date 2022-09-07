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Харків’янка з Салтівки народила в кареті «швидкої»

Харків’янка з Салтівки народила в кареті «швидкої»

Екстрений виклик з приводу пологів надійшов до служби «103» о 17:25 – вже за лічені хвилини бригада ЕМД 402 прибула на місце.

Пологи 29-річної харків‘янки були стрімкі, тож при акушерській допомозі працівників Центру ЕМД та МК дівчинка вагою 2770, зростом 51 см народилась безпосередньо у спеціалізованому авто ЕМД, повідомили в Центрі екстреної меддопомоги.  

Після надання допомоги та огляду породіллю із новонародженою було шпиталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости

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