Перший рейс «Потяга до перемоги» вирушив з Харкова до Ужгорода

«Потяг до перемоги», присвячений тимчасово окупованим територіям, курсуватиме з Харкова до Ужгорода.

Проєкт «Потяг до перемоги» – це 7 вагонів, розписаних українськими митцями. Кожен вагон присвячений окремій тимчасово окупованій території України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Історії про це можна прочитати на сайті проєкту, відсканувавши QR-код на вагоні.

«Потяг до перемоги» – спільна ініціатива «Укрзалізниці», комунікаційної агенції Gres Todorchuk та сучасних українських митців під кураторством Каті Тейлор. У своїх ілюстраціях Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії; Сергій Туркіневич – мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків; Дмитро Касянюк – сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей із Харківщини; Роман Синенко розкрив історію лікарів із Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах; Аліна Коник – фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум’ям полях; Максим Кільдеров – рух опору Херсонщини.

«Потяг до перемоги» – це наша подяка всім сміливим українцям, які чинять спротив окупантам, – говорить голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін. – Мета проєкту — показати, що Україна пам’ятає про тих, хто знаходиться в тимчасовій окупації, що ми не забули ні про Херсонщину, ні про Донеччину, ні про Крим. Із 23 серпня потяг курсував маршрутами Київ-Ужгород, з 4 вересня – Запоріжжя-Львів, а з 16 вересня починає курсувати з Харкова до Ужгорода, обєднуючи країну зі сходу на захід. І ми впевнені, що одного дня він прибуде на вокзали тих міст, які поки що окуповані».

Агентство Телевидения Новости