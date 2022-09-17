Чоловіка вбили через електроінструменти та телефон: затримано двох харків’ян

12 вересня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшла інформація про те, що в Основ’янському районі в будинку виявлено тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Поліцейські встановили, що до будинку 68-річного харків’янина прийшли двоє чоловіків. Вони нанесли власнику житла смертельні тілесні ушкодження. Впевнившись, що чоловік не дихає, зловмисники заволоділи його електроінструментом та мобільним телефоном.

Протягом доби обидва нападники були викриті працівниками карного розшуку відділу поліції. Зловмисниками виявилися 22 та 24-річні мешканці Харкова.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

Агентство Телевидения Новости