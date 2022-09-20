ДБР викрило “поліцаєв” у Вовчанську та Куп’янську

Вони допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста

Зрадники та колаборанти, які перейшли на бік ворога, продовжують бути предметом посиленої уваги працівників ДБР. Кожний факт співпраці з окупантами системно відпрацьовується, а зрадники Батьківщини притягуються до відповідальності.

У Вовчанську та Куп’янську ДБР у взаємодії із ГУНП в Харківській області викрило двох колишніх правоохоронців. Після нападу рф на Україну ці особи почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції. Вони проводили обшуки у місцевого населення, вилучали зброю та патрулювали міста.

Експравоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Агентство Телевидения Новости