Видавали себе за СБУ: у Харкові викрито злочинне угруповання, вилучено арсенал зброї

В ході масштабної спецоперації у Харкові, Служба безпеки нейтралізувала потужне злочинне угруповання. Зловмисники здійснювали розбійні напади та розграбовували помешкання людей.

Учасники банди вчиняли збройні «нальоти» на оселі громадян та «вибивали» з них гроші та інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи.

До складу злочингого угруповання входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

Для приховування злочинної діяльності її учасники діяли під виглядом представників правоохоронних органів України.Співробітники СБУ затримали п’ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення чергового розбійного нападу, та двох – при спробі приховання вогнепальної зброї. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук.В результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисників великий арсенал бойових засобів ураження. Серед вилученого:

переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою;4 протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами до них;23 автомати Калашникова з боєкомплектом;8 пістолетів Макарова та Стєчкіна;87 бойових гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН та РДГ-2Б;підривач до протитанкової міни;глушники до автоматів Калашникова;близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї;тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.

За даними слідства, повідомляє прокуратура Харківської області, 16 вересня члени злочинного угруповання проникли до складських приміщень у м. Харкові, де перебував чоловік.

Зловмисники під виглядом співробітників СБУ, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Проте далеко втекти їм не вдалось. За даними прокуратури, шість зловмисників затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі Київським районним судом Харкова за клопотанням прокурора обласної прокуратури затриманих осіб взято під варту, а одного з них – під домашній арешт у зв‘язку з тим, що підозрюваному 17 років.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру членам злочинного угруповання. Чотирьом з них – за фактом розбою, поєднаного з проникненням у приміщення та вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України), двоє інших підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють – Управління СБУ в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости