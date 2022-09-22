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Жив на Салтівці, але чекав на руський мир: викрили колаборанта

Жив на Салтівці, але чекав на руський мир: викрили колаборанта

Органи обласної прокуратури проводять системну роботу з викриття прибічників «руського миру». Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну правоохоронці майже щодня документують нові факти колабораційної діяльності та заперечення збройної агресії рф проти України.

Зокрема, за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова викрито 52-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запевняв інших осіб, що саме ЗСУ винні у бомбардуваннях і обстрілах житлових кварталів Харкова і що українська армія вбиває мирних мешканців, аби створити «потрібну картинку для Заходу».

15 вересня чоловіку повідомлено про підозру, а також складено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно нього за ч. 1 ст. 111-1 КК України

Агентство Телевидения Новости

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