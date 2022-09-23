Франція допоможе розслідувати російські злочини в Ізюмі

Про це Колонна сказала на засіданні Ради Безпеки ООН у зв’язку із ситуацією в Україні.

“Щойно у квітні стало відомо про злочини, скоєні в Бучі, ми відправили дві групи слідчих в Україну. Три місяці вони допомагали українському правосуддю терпляче та ретельно відновлювати факти, і ми подарували мобільну лабораторію для аналізу ДНК. Тепер, коли світові стало відомо про нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки слідчих на місцях, бо там, де діє росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах та доказах”, – наголосила голова французької дипломатії.

Місто Ізюм Харківської області було звільнено від російської окупації на початку вересня під час контрнаступу українських сил. У ньому було виявлено масове поховання більш ніж на 450 тіл. Західні лідери гостро відреагували на це.

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