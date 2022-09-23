СБУ ідентифікувала більш як 1,5 тисячі людей, залучених до організації псевдореферендуму на Запоріжжі

Служба безпеки перехопила документи російських окупантів, які регламентують організацію псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише Громадське.

Згідно з матеріалами, спецслужбовці встановили особи понад тисячі російських силовиків, яких планують залучити до «охорони» заходів псевдоголосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнної поліції зс рф та російського мнс.

Встановлено, що допомагати їм мають зрадники й колаборанти, які ввійшли до складу створеного окупантами «Головного управління МВС у Запорізькій області».

Для контролю за поведінкою учасників псевдореферендуму кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам рф.

Крім того, співробітники СБУ отримали повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані територіальні виборчі комісії. Наразі ідентифіковано більш як 390 колаборантів.

Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їхні установчі дані та місця перебування.

Кримінальну справу відкрили за: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх винних. Список причетних до організації псевдореферендуму можна знайти тут.

Що відомо про псевдореферендуми?

Російські ЗМІ повідомили, що в тимчасово захоплених регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 23 вересня розпочинаються псевдореферендуми про приєднання до складу росії.

«Голосування» триватиме 5 днів – до 27 вересня. В останній день голосування відбудеться на виборчих дільницях, а в попередні дні «з метою безпеки» – на прибудинкових територіях і «за заявами вдома».

У Запорізькій та Херсонській областях питання звучить так: «Чи підтримуєте ви вихід зі складу України, розвиток області як самостійної держави та входження до складу росії?»

Натомість на окупованій ще з 2014 року території Донеччини та Луганщини у людей запитуватимуть: «Ви за входження до складу росії на правах суб’єкта федерації?»

Попередні підсумки так званого голосування планують оприлюднити 27-28 вересня.

Агентство Телевидения Новости