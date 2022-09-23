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В Ізюмському районі чоловік зарізав колишню дружину через ревнощі

В Ізюмському районі чоловік зарізав колишню дружину через ревнощі

21 вересня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення  від жителів села Слобожанське про те, що біля житлового будинку перебуває чоловік з ножем.

За адресою поліцейські встановили, що 49-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння прийшов до нового місця мешкання своєї дружини. В ході сварки спричинив їй та її новому співмешканцю ножові поранення.

В результаті отриманих травм 44-річна жінка померла на місці, а 41-річного постраждалого доставили до медичного закладу для надання допомоги.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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