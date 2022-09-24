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Під загрозою ножа відібрали у перехожого телефон: харківські патрульні затримали підозрюваних

Під загрозою ножа відібрали у перехожого телефон: харківські патрульні затримали підозрюваних

Вчора, близько 22-ї години патрульні отримали виклик про розбій в Київському районі міста Харкова. За попередньою інформацією, двоє невідомих, погрожуючи потерпілому предметом, схожим на ніж, заволоділи його мобільним телефоном, після чого побігли в невідомому напрямку.

Поліцейські передали інформацію з описом імовірних нападників в радіоефір та розпочали пошук. Під час відпрацювання виклику, на вулиці Старова, патрульні помітили двох чоловіків які підпадали під орієнтування.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у них телефон, який належить заявнику.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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