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У Барвінковому на Харківщині відновлюють газопостачання

У Барвінковому на Харківщині відновлюють газопостачання

На 26 вересня АТ «Харківгаз» заплановані роботи з пуску газу у будинки міста Барвінкове, яке окупант залишив без енергоресурсу.

Наразі фахівці компанії завершили ремонт постраждалої від обстрілів агресора інфраструктури та провели випробовування системи.

Для виконання запланованих робіт в компанії просять мешканців Барвінкове:

Забезпечити доступ працівників АТ «Харківгаз» до газових приладів для безпечного пуску газу.

Уникати самовільного підключення газу до будинки. Самовільне відновлення газопостачання є небезчним для мешканців житла, може призвести до аварійної ситуації та вважатиметься несанкціонованим відбором енергоресурсу.

У разі виявлення запаху газу звертатись до аварійно-диспетчерської служби Барвінківської дільниці АТ «Харківгаз» за телефонами:

          З мобільних номерів 0675517414

          Зі стаціонарних номерів 104.

Агентство Телевидения Новости

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