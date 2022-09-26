Вбили за автівку: виявлено тіло людини, яку розстріляли окупанти

Поліція вилучила тіло чоловіка, який загинув від рук окупантів на Харківщині

Зі слів очевидців, під час окупації російські військові вбили чоловіка приблизно 21 квітня та забрали його автомобіль.

На той час у селі Черкаські Тишки Харківського району проживали близько п’яти громадян. Місцеві мешканці час від часу обходили будинки та виявили тіло 58-річного сусіда, який проживав у будинку один.

Окупанти не давали місцевим поховати померлого. Лише через п’ять днів вони змогли це зробити у городі поряд з будинком.

В ході попереднього огляду тіла загиблого поліцейські встановили, що чоловік помер від вогнепального поранення.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости