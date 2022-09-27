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Укрзалізниця збільшила кількість потягів до Балаклії

Укрзалізниця подвоїла рухомий склад на маршруті до деокупованої Балаклії. Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два.  

Поїзд №6403/6402 Харків – Балаклія – Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33.

З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.

Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14.

З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09. 

Зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Квитки вартістю 29 грн можна придбати в касах та на борту.

Тим часом, залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області:

на напрямку Харків – Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;

на дільниці Харків – Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;

на дільниці Занки – Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.

У роботах з відновлення інфраструктури на Харківщині задіяно близько 100 залізничників, а також самохідний рухомий склад, кранові установки та бурильні машини.

Агентство Телевидения Новости

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