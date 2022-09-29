Встановлено особу експоліцейського, який допомагав окупантам в Балаклії

Під час окупації Балаклії обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі та став «помічником» російської армії: підозрюється експоліціянт.

Прокуратура та ДБР продовжують ґрунтовну роботу щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишніх правоохоронців, які перейшли на бік ворога під час війни РФ проти України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експравоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації Балаклії колишній поліцейський пішов на співпрацю з російськими військовими. У квітні зрадник, перебуваючи у приміщенні будівлі колишнього будинку культури, спільно з російськими військовими видавав місцевим гуманітарну допомогу від рф, створюючи у людей хибне враження про «турботу» сусідньої держави.

Згодом за допомогу підозрюваний отримав пропозицію від окупантів: стати так званим «поліцейським патрульно-постової служби» в незаконному органі «Балаклейском отделе полиции», на що він погодився.

Експоліціянт патрулював місто, супроводжував російських військових та охороняв об’єкти, які мають значення для окупаційної адміністрації рф.

У зрадника була ще одна функція, яку довірили йому кремлівські представники: патрулювати місцевий ринок, поки російські військовослужбовці збирали «данину» з місцевих підприємців.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости