У звільненому Вовчанську затримали зрадника, який допомагав рашистам захопити місто

Служба безпеки України продовжує комплексне оперативне відпрацювання деокупованих територій Харківщини. У межах стабілізаційних заходів у Вовчанську співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, який перебував у розшуку за державну зраду.

За даними слідства, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Чиж», від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду. Зрадник «злив» росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті.

Також встановлено, що він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо. За його підказками рашисти розграбували військову частину Національної Гвардії України, місцеві автозаправні станції та складські приміщення Вовчанського м’ясокомбінату.

До того ж «Чиж» разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора рф у центрі міста.

Ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости