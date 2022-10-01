За добу на Харківщині знищено 816 ворожих боєприпасів

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 63 залучення, обстежено та очищено територію загальною площею понад 20 га, вилучено та знешкоджено 816 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Піротехніки за минулий день повністю обстежили понад 3 км автомобільних доріг, близько 4 км ліній електропередач та 10 км газопроводів.

Агентство Телевидения Новости