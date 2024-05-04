Новини однією строкою

● США перекрыли российским IT-компаниям доступ к библиотекам открытого кода.

● Велика Британія планує надавати Україні три мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги щороку. Про це заявив міністр закордонних справ країни Девід Камерон.

● Афганистан планирует построить логистический центр для транзита нефти из рф.

● россия тайно поставляет нефть в КНДР, несмотря на ограничения ООН, - Белый дом.

● Смотр-конкурс бомбоубежищ устроили в Челябинске. В конкурсе участвуют организации, на балансе которых есть защитные сооружения гражданской обороны.

● Объем выплат за урегулирование нарушений санкций против россии достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году. Эта сумма выплачена американскому Казначейству.

● Производство 155-мм снарядов в Скрэнтоне и Уилкс-Барре в прошлом месяце выросло до более чем 36 000 снарядов, что является самым высоким показателем за последние десятилетия, сообщил журналистам помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Р. Буш. Дуглас Буш: «мы запросили дополнительное финансирование в размере около $3,1 млрд на увеличение производства 155-мм снарядов, но в итоге мы получили $6 млрд».

● Австрийский Raiffeisen Bank International начнёт сворачивать бизнес в россии в третьем квартале этого года согласно предписанию Европейского Центрального Банка.

● «Отказ США от российского обогащенного урана приведет к финансовой катастрофе „Росатома”».

● "Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории россии британским оружием" - Reuters.

● В ближайшие 45 дней администрация Байдена должна представить Конгрессу стратегию по Украине, которая была одним из условий сделки по помощи Украине.

● В Молдове 9-16 мая пройдут военные учения ВС США и Молдовы под командованием США Swift Response-2024. В учениях примут участие военнослужащие мотострелковой бригады "Молдова", батальона специального назначения Fulger Национальной армии Молдовы и дивизия воздушно-десантных войск США

● Индия возобновила прием танкеров попавшего под санкции «Совкомфлота».

● путин собрался в Китай просить Си Цзиньпина разблокировать банковские платежи.

● Турция остановила всю торговлю с Израилем из-за войны в Газе.

● «Катастрофические результаты». «Газпром» отчитался о рекордных убытках после отключения газа Европе. Последний раз "Газпром" получал годовой убыток в 1999 году.

● Недостаток врачей из-за войны в россии компенсируют неквалифицированными врачами из Африки. О том, что орки нанимают врачей в Африке без подтверждения их квалификации сообщает Центр Анализа Европейской Политики (СЕРА).

● В марте поставки китайских товаров в россию обвалились на 15%. Совокупный импорт просел почти на 20%, по данным ЦБ.

● Почта россии по данным отчетности по МСФО в 2023 году показала убыток в 7,2 млрд руб.

● российские кинотеатры настолько импортозаместились, что начали показывать фильмы с озвучкой от Гоблина. С хорошо знакомым всем переводом показывают такие хиты, как «Братва и кольцо», «Не грози Южному централу», «Матрица», «Пятый элемент» и т.д.

● Пломбииир! Росстат начнет следить за покупками россиян через банки и торговые сети.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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