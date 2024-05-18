Головні фейки кремля за вчора

«До замаху на премʼєра Словаччини причетна українка», а «воєнний стан в Україні – незаконний»

Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 17 травня.

▶️ «Харків – російське місто, що має знову повернутися додому». Харків є суверенною територією України та історично українським містом.

▶️ «Україна не оголошувала війни, воєнний стан – незаконний». Воєнний стан дає достатньо законних підстав для всіх дій з організації відсічі агресії.

▶️ «До замаху на прем'єра Словаччини причетна біженка з України». Керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак заперечив чутки про те, що партнеркою нападника була жінка з України і він «радикалізувався внаслідок спілкування з нею».

Джерело: https://t.me/spravdi/38718

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