Новини однією строкою

● Microsoft с 16 мая начал веерные отключения подписок корпоративных заказчиков из рф на облачные продукты, сообщает Softline.

● российским журналистам запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже.

● Исследование: россия - главный источник фейков в Европе.

● Через российские порты проходит все меньше грузов. По итогам первых четырех месяцев 2024 грузооборот российских портов упал на 4,3%, пишет «Коммерсант». В прошлом году за тот же срок грузооборот упал на 3,3%.

● Офіційно: увʼязнені будуть служити в ЗСУ. Зеленський підписав законопроєкт про їх добровільну мобілізацію. Це не зможуть зробити ті, хто відбувають покарання за злочини проти нацбезпеки, тероризм, тяжкі корупційні порушення, вбивство двох або більше людей та сексуальне насильство.

● Болгарская государственная компания "Булгаргаз" подаст иск к российскому "Газпрому" на 400 млн евро из-за прекращения поставок газа в Болгарию в 2022 году.

● Палата представників США ухвалила законопроєкт, який змусить Байдена відправити зброю до Ізраїлю. Законопроєкт був схвалений 224 голосами проти 187. 16 демократів разом з більшістю республіканців проголосували "за", а троє республіканців разом з більшістю демократів виступили проти.Британская разведка сообщает, что рф перебрасывает на фронт советские танки Т-62 60-десятилетней давности.

● Шойгу не захотели пускать в парламент Китая на переговоры путина и Си Цзиньпина.

● Рада ЄС призупинила мовлення на території Євросоюзу чотирьох ЗМІ, які поширюють та підтримують російську пропаганду про загарбницьку війну проти України: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" та "российская газета"

● россияне массово поехали отдыхать в Крым, несмотря на обстрелы Украины.

● путин: США ввели санкции на китайские электромобили, потому что китайские машины стали лучше.

● «Ростех» ожидает массового выхода из строя иностранных самолетов в авиакомпаниях рф с 2030 года. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, с 2030 года начнется заметное убытие иностранных самолетов из российских авиакомпаний, поскольку возможностей ремонтировать «уже особо не будет».

● Кабмін виділив 1,5 млрд грн для відновлення Зміївської ТЕС в Харківській області й Трипільської ТЕС в Київській області, повідомив прем’єр Шмигаль

● Из ответа федерального правительства ФРГ на запрос парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» следует, что за время обучения украинских солдат в Германии было выявлено семь случаев солдат с право-экстремистскими символами. Все эти военные были немедленно отправлены в Украину. Следует отметить, что обучение в Германии прошли более 10.000 украинских солдат. Ирония судьбы: одним из авторов запроса является депутат Петр Быстрон, который лишился иммунитета и у которого сегодня прошли обыски. Быстрон подозревается в получении финансовых средств из россии и отмывании денег.Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о вступлении в Евросоюз. Депутаты решили, что референдум, касающийся вопроса о членстве страны в ЕС, пройдет 20 октября. Дату предложила президент Молдовы Майя Санду, инициативу поддержали 56 депутатов из 101.

● Делегация рф получила отказ от Нидерландов в аккредитации на открывшуюся 13 мая международную конференцию ЮНЕСКО, сообщила Захарова.

● Власти Финляндии предложили конфисковать жилье у россиян с долгами за ЖКХ.

● россияне второй год подряд установили рекорд получению финских паспортов.

● Экспортеры не могут вернуть в россию десятки миллиардов долларов из-за проблем с платежами.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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