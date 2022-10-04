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У Великобурлуцькому відділі поліції окупанти облаштували катівню (відео)

У Великобурлуцькому відділі поліції окупанти облаштували катівню (відео)

Селище Великий Бурлук: ще один відділ поліції на Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. Відео з місця показала Нацполіція України.

Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців.

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.

Агентство Телевидения Новости

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