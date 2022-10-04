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У Великобурлуцькому відділі поліції окупанти облаштували катівню (відео)
Селище Великий Бурлук: ще один відділ поліції на Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. Відео з місця показала Нацполіція України.
Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців.
Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.