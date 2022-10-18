Вирішив помститися за всі образи: розслідування розстрілу нацгвардійців на заводі Південмаш у Дніпрі завершено

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який у січні цього року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як встановило слідство, обвинувачений після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це, в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні.

Цей наказ, старшого за призовом військовослужбовця, він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи.

Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав – усіх своїх кривдників.

У результаті інциденту 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після розправи над військовими, обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

Разом з тим, одразу після трагедії ДБР зареєструвало кримінальне провадження й по факту службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України.

Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи, після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Агентство Телевидения Новости