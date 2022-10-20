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На Харківщині затримали колаборанта-«поліцейського», який після деокупації ховався у лісах — ДБР

На Харківщині затримали колаборанта-«поліцейського», який після деокупації ховався у лісах — ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про затримання у Балаклії на Харківщині експравоохоронця, який перейшов у «народну поліцію» окупантів, а після деокупації міста ховався в лісах і хотів утекти на окуповану територію Донеччини.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, колаборант разом з окупантами патрулював вулиці Балаклії. Під час своїх рейдів вони вишукували проукраїнських мешканців, а також усіх, хто мав хоч якийсь стосунок до ЗСУ чи правоохоронних органів. Також за вказівкою своїх кураторів чоловік охороняв різні об’єкти у місті.

Після звільнення Балаклії українськими військовими зловмисник позбувся своїх мобільних телефонів та форми, яку йому видали росіяни. Певний час він переховувався у лісосмугах, а згодом вирішив тікати до тимчасово окупованої частини Донецької області, кажуть у ДБР.

Однак правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали. Наразі слідчі готуються повідомити чоловіку про підозру в державній зраді — ст. 111 Кримінального кодексу. Йому загрожує довічне позбавлення волі

За даними начальника ГУ НП в Харьківській області всього в області у спіпраці з окупантами підозрюються 22 правоохоронця

Агентство Телевидения Новости

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