Дорожники закінчують ремонт ділянки на Весніна – обіцяють відкрити за кілька днів

Асфальтування нижнього шару дорожнього покриття по вулиці Весніна на ділянці від Пушкінської до вулиці Алчевських планують завершити протягом кількох днів.

Як повідомив виконроб управління механізації будівельної компанії Сергій Ткаченко, попри ворожі обстріли, шляховики продовжують реконструкцію об’єкту. За час проведення робіт вони розширили 500 м дорожнього полотна, щоб облаштувати додаткові смуги руху для транспорту. Згідно з проєктом, їх має бути шість – по три в обидві сторони. Крім того, на ділянці замінили всі інженерні та комунікаційні мережі.

За його словами, для харківських водіїв цей відрізок дороги стане доступним вже наступного тижня, завдяки чому у години пік там не буде заторів.

У планах шляховиків – облаштувати нові зупинки громадського транспорту та світлофорні об’єкти із заниженими бортами для людей з інвалідністю, а також покласти у новому сезоні вдосконалене дорожнє покриття.

Агентство Телевидения Новости