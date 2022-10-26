Відтепер рашистів не лише закопують, а й хрестят в чорних мішках

Священник рпц з уфи віктор іванов прибув на тимчасово окуповану територію Запорізької області, щоб провести обряд хрещення двох російських окупантів у мішках для трупів.

“Радісною” новиною поділився сам священик на своїй сторінці, передає “УП”.

Горе-священник ще й заявив, що в цьому хрещенні був символізм.

За його словами, до нього звернулися російські військовослужбовці, які бажають прийняти хрещення. Тазів, у яких можна провести обряд, поруч не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки.

Він стверджує, що чорні пакети, які зазвичай призначаються для загиблих, солдатів не хвилювали, і обряд пройшов добре.

“На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це ж дерево встановили велику казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

До слова сказати, був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в “похоронних” пакетах; народжується нова людина – воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів. Благодать Божа для християн, як боєприпаси для солдатів”.

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