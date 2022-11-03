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У Харкові водій намагався купити право їздити на напідпитку за 5000 грн

У Харкові водій намагався купити право їздити на напідпитку за 5000 грн

Сьогодні за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль ВАЗ на вулиці Марка Вовчка, що на ХТЗ, повідомляють у прес-службі патрульної поліції Харкова

Під час спілкування інспектори виявили у кермувальника явні ознаки алкогольного сп’яніння. Також поліцейські встановили, що водій не мав права керування автомобілем. Порушнику було повідомлено, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Після чого чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі 5 000 гривень.

На попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря службовій особі громадянин не реагував, тому порушника було затримано, а на місце викликано слідчо-оперативну групу.

На кермувальника автомобіля ВАЗ патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп’яніння) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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