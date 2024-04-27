За матеріалами ДБР судитимуть 8 зрадників, підозри повідомлено ще трьом колаборантам

1. Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо екссудді з міста Горлівки, який був призначений на посаду путіним та здійснює «правосуддя» на користь так званої «днр».

Під час тимчасової окупації частини Донецької області у 2014 році суддя Калінінського районного суду Горлівки почав працювати на окупаційну владу. Указом президента рф він був призначений на посаду «судді Горлівського міського суду днр» терміном на 6 років. Крім того, псевдосуддя отримав паспорт громадянина рф.

Наразі він приймає незаконні судові рішення у цивільних справах на тимчасово окупованій території Донецької області.

2. За матеріалами ДБР судитимуть депутата Генічеської міськради - колишнього директора Нацпарку на Херсонщині. Колишній директор Азово-Сиваського Національного природного парку перейшов на бік ворога та став депутатом від «єдиної росії».

Він добровільно обійняв посаду у незаконно створеній окупаційною владою установі та повністю сприяв передачі ворогу одного з найцінніших заповідників Півдня України.

3. За матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт щодо головного спеціаліста Куп’янського відділу ГУ ДМС України в Харківській області. Після тимчасової окупації міста жінка очолила міграційну службу окупантів.

Вона організувала у захопленому приміщенні Куп’янської поліції прийом громадян, які були змушені отримувати російські паспорти.

Після звільнення міста від окупантів, вона втекла на територію країни-агресора.

4. Скеровано на суду обвинувальні акти стосовно трьох колишніх правоохоронців, які перейшли на бік ворога та почали працювати у незаконно створених правоохоронних органах терористів. Один з них навіть став «в.о. прокурора Троїцького районна генеральної прокуратури лнр».

5. Судитимуть двох колишніх правоохоронців Старобільського району, які служать загарбникам. Вони обійняли посади у так званому «Старобільському районному відділі внутрішніх справ мвс лнр».

Одна з обвинувачених, перекваліфікувавшись на кадровика та схиляла правоохоронців, які залишилися в окупації, перейти на службу до загарбників.

6. Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому інспектору патрульної поліції особливого призначення «Херсон». Після окупації росією Херсону був призначений на посаду т.в.о командира роти батальйону патрульно-постової служби головного управління мвд херсонської області з присвоєнням спеціального звання «майор поліції».

7. Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю з Харківщини, який самовільно залишив військову частину та перейшов на бік ворога.

Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом, очоливши створену окупаційною владою Кислівську сільську раду Куп’янського району на Харківщині.

8. Повідомлено про підозру колишньому прикордоннику, який на тимчасово окупованій території готує дітей до військової служби у рф. Експрикордонник з Луганщини обійняв посаду керівника загону «ГЗУ ЛНР Біловодська СШ №1» Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного суспільного руху «юнармія» в «лнр».

Це формування готує дітей з 8-річного віку до майбутньої військової служби та мобілізації у рф. Він безпосередньо проводить урочисті церемонії присвячені прийняттю присяги «юнармії», під час яких діти одразу відпрацьовують стройову підготовку та військову дисципліну.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4351

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