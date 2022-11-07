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На Богодуховщині оголошено підозру за вирубку лісосмуг

На Богодуховщині оголошено підозру за вирубку лісосмуг

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). 

За даними слідства, двоє мешканців села Чутове Полтавської області вирішили організувати незаконну порубку дерев на території Сидоренківського старостинського округу Валківської об’єднаної територіальної громади Богодухівського району. 

У червні зловмисники запропонували іншим особам зрубати дерева, запевнивши, що вони мають всі необхідні дозволи та документи. 

Як наслідок, завдяки обману ділків було зрубано 30 дерев — дубів, ясен та кленів. 

Через незаконні дії підозрюваних державі були спричинені збитки нв суму майже 200 тис. гривень. 

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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