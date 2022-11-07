На Богодуховщині оголошено підозру за вирубку лісосмуг

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців села Чутове Полтавської області вирішили організувати незаконну порубку дерев на території Сидоренківського старостинського округу Валківської об’єднаної територіальної громади Богодухівського району.

У червні зловмисники запропонували іншим особам зрубати дерева, запевнивши, що вони мають всі необхідні дозволи та документи.

Як наслідок, завдяки обману ділків було зрубано 30 дерев — дубів, ясен та кленів.

Через незаконні дії підозрюваних державі були спричинені збитки нв суму майже 200 тис. гривень.

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости