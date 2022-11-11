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За добі українськи захисники знищили 710 окупантів

За добі українськи захисники знищили 710 окупантів

Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському  напрямку, повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2814 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,

артилерійських систем – 1817 (+12) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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