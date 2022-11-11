За добі українськи захисники знищили 710 окупантів
Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку, повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2814 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,
артилерійських систем – 1817 (+12) од,
РСЗВ – 393 (+0) од,
засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
літаків – 278 (+0) од,
гелікоптерів – 261 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
спеціальна техніка ‒ 159 (+0).
Дані уточнюються.