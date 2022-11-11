В Ізюмі поліцейські знайшли угнану автівку та повернули власнику

В жовтні до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області звернувся чоловік. Він повідомив, що повернувшись додому, виявив відсутність свого автомобіля «Fiat».

Поліцейські розшукали транспортний засіб та повернули власнику. Як з’ясували слідчі, під час тимчасової окупації міста Ізюм 36-річний чоловік скористався відсутністю догляду за автомобілем та незаконно заволодів ним.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

10 листопада слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости