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Збув гранати і зберігав вдома бойові припаси – судитимуть харків’янина

Збув гранати і зберігав вдома бойові припаси – судитимуть харків’янина

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного харків’янина за фактом придбання, зберігання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, обвинувачений придбав і незаконно зберігав у себе вдома бойові припаси, серед яких були гранати і набої. У вересні 2022 року він продав іншому чоловіку корпуси ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, РГН, корпус гвинтівкової шомпольної гранати F-1 та запали до них.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, виявлено та вилучено дві гранати Ф-1, одну гранату РГД-5, а також близько 40 набоїв калібру 9х18 ПМ і майже 60 набоїв калібру 5,45х39 АК.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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