Допомагав ворогу «націоналізувати» агропідприємства та вивозити до рф сільгосппродукцію: СБУ викрила ворожого пособника

У деокупованому Куп’янську СБУ викрила ворожого пособника, який з початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і відкрито підтримував збройну агресію рф проти України. Співробітники СБУ встановили, що 40-річний чоловік налагодив тісні робочі та ідеологічні стосунки з представниками фсб рф.

Так зловмисник домовився з ними відбирати техніку та майно у приватних підприємців, які виїхали за межі Куп’янського району, під приводом «націоналізації» на користь рф.B подальшому ворожий посіпака організував збір сільгосппродукції та допоміг вивезти до рф більш ніж 10 тонн соняшника.

За таку допомогу окупанти видали йому «патент на торговую деятельность» та дозволили займатися підприємництвом. Для цього чоловік навіть став на облік в так званій «податковій службі в Харківській області» та почав поповнювати російський бюджет.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України та повідомили про підозру за ч.1 ст.111-1(Колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття ворожого пособника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости