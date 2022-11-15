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У Харкові запустили нові автобусні маршрути

У Харкові запустили нові автобусні маршрути

В Харкові почали курсувати такі автобуси:

№21т: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – Кільцева дорога – сел. Затишшя;

№123е: ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – вул. Сидоренківська – вул. Валдайська – вул. Достоєвського – в-д Достоєвського – Основ’янське озеро;

№38е: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Сьомої Гвардійської армії – вул. Грищенка (сел. Кулиничі).

Як повідомили в харківській міськраді, інші маршрути посилюють кількістю та місткістю автобусів. Так, введено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах №206е «Автостанція «Героїв Праці» – вул. Наталії Ужвій» та №212е «Автостанція «Героїв Праці» – вул. Світла».

Агентство Телевидения Новости

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