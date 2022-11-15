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У низці областей – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети

У низці областей – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети

НАачальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – у 15 областях України оголошена повітряна тривога.  

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу, ракети запускають з Ту-95 з району російських міст Волгоград та Астрахань.

Вілкул додав, що, ймовірно, буде дві хвилі атак, а також, що цілі в Україні не відомі.

 Станом на 14:45 тривогу оголошено по всій території.  

Агентство Телевидения Новости

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