У низці областей – тривога, голови ОВА повідомили, що Росія запускає ракети

НАачальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – у 15 областях України оголошена повітряна тривога.

За словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу, ракети запускають з Ту-95 з району російських міст Волгоград та Астрахань.

Вілкул додав, що, ймовірно, буде дві хвилі атак, а також, що цілі в Україні не відомі.

Станом на 14:45 тривогу оголошено по всій території.

Агентство Телевидения Новости