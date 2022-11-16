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Укрзалізниця відкриває продаж квитків на рейс Київ – Ізюм

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на рейс Київ – Ізюм

Поїзд №112/111 Київ – Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10, повідомили в Укрзалізниці.

Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua

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