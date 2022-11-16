У Куп’янську під час ексгумації окупанти відкрили вогонь по місту: загинула жінка, поранено правоохоронця

Сьогодні, 16 листопада, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої жінки у м. Куп’янськ. Жінка загинула 15 вересня внаслідок артилерійського обстрілу, завданого російськими військовослужбовцями.

Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп’янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову.

Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости