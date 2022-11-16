Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 187

У Куп’янську під час ексгумації окупанти відкрили вогонь по місту: загинула жінка, поранено правоохоронця

У Куп’янську під час ексгумації окупанти відкрили вогонь по місту: загинула жінка, поранено правоохоронця

Сьогодні, 16 листопада, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп загиблої жінки у м. Куп’янськ. Жінка загинула 15 вересня внаслідок артилерійського обстрілу, завданого російськими військовослужбовцями.

Під час слідчих дій окупанти почали обстрілювати Куп’янськ. Снаряд влучив на територію будинку, загинула 76-річна власниця: їй відірвало голову.

Крім того, отримав осколкове поранення правоохоронець.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 