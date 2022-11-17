Гаазький суд визнав, що літак MH17 був збитий військами кремля

Гаазький суд ухвалив висновок про те, що літак MH17 був збитий ЗРК “Бук”, запущеним з боку селища Первомайське.

Як відомо, на той час Первомайське контролювали бойовики “ДНР”.

Суд у Гаазі заявив, що в момент падіння “Боїнга” Україна перебувала у неміжнародному збройному конфлікті з “ДНР”, яка, у свою чергу, була під контролем росії.

“Суд встановив, що російська федерація мала загальний контроль над так званою “ДНР” з квітня 2014 року. Багато вождів сепаратистів були тісно пов’язані з керівництвом росії. Зокрема, “прем’єр-міністр” олександр бородай називав радника путіна владислава суркова “своєю людиною в кремлі”.

Крім того, кремль погодив призначення на “міністерські пости” та координував постачання російських озброєнь на Донбас”.

Агентство Телевидения Новости