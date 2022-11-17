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Гаазький суд визнав, що літак MH17 був збитий військами кремля

Гаазький суд визнав, що літак MH17 був збитий військами кремля

Гаазький суд ухвалив висновок про те, що літак MH17 був збитий ЗРК “Бук”, запущеним з боку селища Первомайське.

Як відомо, на той час Первомайське контролювали бойовики “ДНР”.

Суд у Гаазі заявив, що в момент падіння “Боїнга” Україна перебувала у неміжнародному збройному конфлікті з “ДНР”, яка, у свою чергу, була під контролем росії.

“Суд встановив, що російська федерація мала загальний контроль над так званою “ДНР” з квітня 2014 року. Багато вождів сепаратистів були тісно пов’язані з керівництвом росії. Зокрема, “прем’єр-міністр” олександр бородай називав радника путіна владислава суркова “своєю людиною в кремлі”.

Крім того, кремль погодив призначення на “міністерські пости” та координував постачання російських озброєнь на Донбас”.

Агентство Телевидения Новости

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