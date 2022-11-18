Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший рейс до Севастополя

АТ «Укрзалізниця» відкрила продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя. Про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.

«Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту «Квитки до перемоги», який Укрзалізниця запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейсами курсуватиме легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Нагадаємо, нещодавно голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін відвідав визволений Херсон і запевнив, що вони вже працюють над відновленням сполучення з містом.

Агентство Телевидения Новости