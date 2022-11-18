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Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший рейс до Севастополя

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший рейс до Севастополя

АТ «Укрзалізниця» відкрила продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя. Про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.

«Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту «Квитки до перемоги», який Укрзалізниця запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейсами курсуватиме легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Нагадаємо, нещодавно голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін відвідав визволений Херсон і запевнив, що вони вже працюють над відновленням сполучення з містом.

Агентство Телевидения Новости

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