Підтримував дружні відносини з окупантами та закликав односельців до співпраці: затримано чергового колаборанта

Шанувальником «руського миру» виявився мешканець села Вербівка Балаклійського району. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

У ході дізнання встановлено, що у період з березня по вересень 2022 року, під час окупації села Вербівка чоловік підтримував дружні відносини з представниками рф. Підозрюваний повторював твердження російської пропаганди і заперечував збройну агресію рф проти України. Більше того, чоловік активно закликав місцеве населення співпрацювати з окупантами.

Після звільнення села колаборанта викрили правоохоронці.

Дізнання проводять дізнавачі СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости