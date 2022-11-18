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Підтримував дружні відносини з окупантами та закликав односельців до співпраці: затримано чергового колаборанта

Підтримував дружні відносини з окупантами та закликав односельців до співпраці: затримано чергового колаборанта

Шанувальником «руського миру» виявився мешканець села Вербівка Балаклійського району. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

У ході дізнання встановлено, що у період з березня по вересень 2022 року, під час окупації села Вербівка чоловік підтримував дружні відносини з представниками рф. Підозрюваний повторював твердження російської пропаганди і заперечував збройну агресію рф проти України. Більше того, чоловік активно закликав місцеве населення співпрацювати з окупантами.

Після звільнення села колаборанта викрили правоохоронці.

Дізнання проводять дізнавачі СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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