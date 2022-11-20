На Харківщині протягом тижня встановили ще чотири тимчасові переправи

Службою автомобільних доріг у Харківській області в тандемі з ДССТ відновлено маршрут руху до населених пунктів Ізюмського району.

На автомобільній дорогах:

– Т-21-10 через річку Сіверський Донець, в межах с. Байрак;

– Т-21-15 через канал Дніпро-Донбас, в медах с. Грушеваха;

– Р-79 в межах с. Велика Комишуваха;

– Р-78 (на дорозі Харків-Зміїв-Балаклія).

Данні об‘єкти запустили нові цивільні та військові логістичні маршрути.

Кожного дня дорожники проводять демонтаж зруйнованих конструкцій штучних споруд. Загалом 25 мостів в області було зруйновано. Також, відновлено рух вже на 14 тимчасових переправах, та ще 6 – в роботі.

Агентство Телевидения Новости