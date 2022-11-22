Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:50
Просмотров: 66

ДБР затримало зрадника з херсонської колонії, який перед звільненням міста випустив ув’язнених (відео)

ДБР затримало зрадника з херсонської колонії, який перед звільненням міста випустив ув’язнених (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного із відділень «Північної виправної колонії №90», який перед звільненням Херсону від російських окупантів допустив втечу ув’язнених злочинців.

Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.

Серед іншого «начальник» відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.

У день звільнення Херсону від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ.

Колишньому працівнику колонії повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що після звільнення Херсону ДБР активно долучилося до проведення стабілізаційних заходів на Херсонщині та Миколаївщині.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 